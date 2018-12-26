Порошенко анонсировал расширение санкций против России

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

СНБО сегодня расширит санкции за "выборы" на Донбассе и агрессию в Черном море

Украина расширит санкции против Российской Федерации за "выборы" на оккупированном Донбассе и агрессию в Черном море. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании СНБО сегодня рассмотрят вопрос расширения санкций против России за так называемые "выборы" на Донбассе и захват украинских кораблей в Керченском проливе. Он также уточнил, что в санкционный список попадут депутаты Государственной думы РФ и компании, деятельность которых направлена против национальных интересов Украины.

Напомним, накануне Россия расширила санкции против Украины, дополнив его еще более 200 физлиц, а также несколькими компаниями.

В новый список попали нардепы от "Оппоблока" Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-глава правления "Интера", гендиректор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Также в список включены украинские предприятия "Укроноборпром", "Укрспецэкспорт", ООО ТЭП "Вертикаль", "Укрэксимбанк", "Первая логистическая компания", ПАО "Центрэнерго" и группа ТАС.

Кроме того, в списке: первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко.