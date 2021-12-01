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Украина может рассчитывать на поддержку НАТО, но не на коллективную оборону, - Столтенберг

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался касаемо защиты Украины в случае прямой угрозы со стороны Российской Федерации. Страна может не рассчитывать на коллективную оборону Альянса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время пресконференции.

По словам Столтенберга, Украина может рассчитывать на поддержку со стороны союзников НАТО, но не на гарантии безопасности и коллективной обороны.

Что такое коллективная оборона НАТО

В случае нападения на члена альянса, НАТО расценивает это как прямую агрессию против всего военно-политического союза. В то же время организация имеет постоянные силы на дежурстве, которые обеспечивают коллективную оборону.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам Столтенберга, принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Тем временем министры альянса заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и Российской Федерации, а генеральный секретарь НАТО пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против страны.

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