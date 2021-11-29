Столтенберг пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями за нападение на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. Он добавил, что Альянс отслеживает необычную активность российских войск на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга .

"Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену, политические и экономические последствия", - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Столтенберг отметил, что НАТО второй раз в этом году наблюдает необычную концентрацию российских военную возле границ Украины. По его словам, Альянс отмечает скопление тяжелых вооружений, артиллерии и десятки тысяч военных.

Генсек НАТО подчеркнул, высокая концентрация российских войск не была спровоцирована какими-либо действиями и непонятна, что повышает риски неправильного восприятия сложившейся ситуации.

Столтенберг в очередной раз призвал Россию к деэскалации и снизить напряженность в регионе.