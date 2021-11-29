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Столтенберг пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями за нападение на Украину

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Рига, Понедельник 29 ноября 2021 19:32
Столтенберг пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями за нападение на Украину Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. Он добавил, что Альянс отслеживает необычную активность российских войск на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга.

"Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену, политические и экономические последствия", - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Столтенберг отметил, что НАТО второй раз в этом году наблюдает необычную концентрацию российских военную возле границ Украины. По его словам, Альянс отмечает скопление тяжелых вооружений, артиллерии и десятки тысяч военных.

Генсек НАТО подчеркнул, высокая концентрация российских войск не была спровоцирована какими-либо действиями и непонятна, что повышает риски неправильного восприятия сложившейся ситуации.

Столтенберг в очередной раз призвал Россию к деэскалации и снизить напряженность в регионе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий вторжения России.

Отметим, по данным украинской разведки, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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