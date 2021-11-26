ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину, - Столтенберг

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 17:10
Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался касаемо защиты Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", - заявил генсек.

Что такое коллективная оборона НАТО

  • принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;
  • принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;
  • впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;
  • НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;
  • НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина
NEWS
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит