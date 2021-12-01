Україна може розраховувати на підтримку НАТО, але не на колективну оборону, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо захисту України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації. Країна може не розраховувати на колективну оборону від Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час пресконференції.

За словами Столтенберга, Україна може розраховувати на підтримку з боку союзників Альянсу, але не на гарантії безпеки та принцип колективної оборони.

Що таке колективна оборона НАТО

У разі нападу на члена Альянсу, НАТО розцінює це як пряму агресію проти усього військово-політичного союзу. Водночас організація має постійні сили на чергуванні, які забезпечують колективну оборону.