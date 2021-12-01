Україна може розраховувати на підтримку НАТО, але не на колективну оборону, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо захисту України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації. Країна може не розраховувати на колективну оборону від Альянсу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час пресконференції.
За словами Столтенберга, Україна може розраховувати на підтримку з боку союзників Альянсу, але не на гарантії безпеки та принцип колективної оборони.
У разі нападу на члена Альянсу, НАТО розцінює це як пряму агресію проти усього військово-політичного союзу. Водночас організація має постійні сили на чергуванні, які забезпечують колективну оборону.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що, за словами Столтенберга, принцип колективної оборони НАТО не поширюється на Україну.
Тим часом міністри Альянсу заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України та Російської Федерації, а генеральний секретар НАТО пригрозив РФ політичними та економічними наслідками у разі агресії проти країни.