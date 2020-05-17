Украина рассчитывает на помощь США и Британии из-за аннексии Россией Крыма, - министр

Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

Аннексия Крыма нарушает два договора: о дружбе между Украиной и РФ, а также Будапештский меморандум

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина продолжает ждать помощи со стороны США и Великобритании из-за нарушения Россией Будапештского меморандума. По его словам, аннексия Крыма также нарушает договор о дружбе между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Резников отметил, что представитель Украины в ТКГ, второй президент Леонид Кучма несколько раз поднимал (вопрос деоккупации Крыма, - ред.), "но российская сторона реагирует на это очень резко, до того, что встает из-за стола переговоров".

"Россия нарушила (Будапештский меморандум, - ред.) , а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, - Франция и Китай", - заявил министр.



Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос возвращения оккупированного Крыма это трудный и небыстрый процесс. Он добавил, что украинские власти не смогут быстро деоккупировать свои территории.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Крыма. МИД ведет диалог с представителем украинского президента в АР Крым.

Также РБК-Украина писало, что США пообещали продолжать санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. Вашингтон не признает и не собирается признавать российскую аннексию Крыма.

Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предусматривал отказ Украины от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и ее территориальной целостности.Одним из подписантов данного документа была и Россия, которая в итоге нарушила взятые на себя обязательства.

Автор: Надежда Собенко