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Разумков о деоккупации Крыма: тяжелый и небыстрый процесс

Новости » Политика     16.05.2020 - 15:42
Разумков о деоккупации Крыма: тяжелый и небыстрый процесс
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Украина не может быстро деоккупировать территории

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос возвращения оккупированного Крыма это трудный и небыстрый процесс. Он добавил, что украинские власти не смогут быстро деоккупировать свои территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Разумкова, вопрос деоккупации Крыма не должен сниматься с повестки дня, а также различными способами должен прорабатываться на разных уровнях.

"Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", - добавил спикер ВР.

Разумков отметил, что сейчас главными методами возвращения оккупированных Россией территорий являются международное давление и экономические санкции. Однако, как утверждает председатель парламента, быстро вернуть эти территории не удастся.

"Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории - это тоже невозможно", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Крыма. МИД ведет диалог с представителем украинского президента в АР Крым.

Также РБК-Украина писало, что США пообещали продолжать санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. Вашингтон не признает и не собирается признавать российскую аннексию Крыма.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины КрымДмитрий Разумков
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