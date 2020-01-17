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США пообещали в ОБСЕ продолжать санкции против России до деоккупации Крыма

Новости » Политика     17.01.2020 - 05:02
США пообещали в ОБСЕ продолжать санкции против России до деоккупации Крыма
Фото: Джеймс Гилмор (twitter.com/usosce)

США в очередной раз подтверждают территориальную целостность Украины

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Об этом заявил посол США в ОБСЕ на совете организации в Вене 16 января, передает пресс-служба миссии США в ОБСЕ.

Гилмор также подчеркнул, что Штаты не признают и не собираются признавать когда-либо аннексию Крыма Россией.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит полностью свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал посол.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Штаты готовы поддержать проведение местных выборов на оккупированном Донбассе только после выхода оттуда российских войск и техники.

США в ОБСЕ выступили за выборы на Донбассе после вывода российских войск Севастополю сохранят статус до деоккупации Крыма
Новости Украины ОБСЕКрымСанкции против России
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