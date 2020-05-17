Україна розраховує на допомогу США і Британії через анексыю Росією Криму, - міністр

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Анексія Криму порушує два договори: про дружбу між Україною і РФ, а також Будапештський меморандум

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що Україна продовжує чекати допомоги з боку США і Великої Британії через порушення Росією Будапештського меморандуму. За його словами, анексія Криму також порушує договір про дружбу між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Резніков зазначив, що представник України в ТКГ, другий президент Леонід Кучма кілька разів піднімав (питання деокупації Криму, - ред.), "але російська сторона реагує на це дуже різко, настільки, що встає з-за столу переговорів".

"Росія порушила (Будапештський меморандум, - ред.) , а від Великої Британії і США ми не отримали очевидної допомоги і досі її чекаємо. Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму, - Франція і Китай", - заявив міністр.



Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес. Він додав, що українська влада не зможе швидко деокупувати свої території.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що українська влада розробляє концепцію повернення окупованого Криму. МЗС веде діалог з представником українського президента в АР Крим.

Також РБК-Україна писало, що США пообіцяли продовжити санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. Вашингтон не визнає і не збирається визнавати російську анексію Криму.

Будапештський меморандум, підписаний в 1994 році, передбачав відмову України від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки і територіальної цілісності.Одним із підписантів цього документа була і Росія, яка в підсумку порушила взяті на себе зобов'язання.

Автор: Надія Собенко