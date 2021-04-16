Украина рассчитывает на поддержку Италии на фоне взыскания российский войск к границам, - Зеленский

Украина рассчитывает, что Италия выразит свою поддержку на фоне стягивания войск Российской Федерации к нашим границам. Мощную поддержку Украине, в частности, выразили страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликован на сайте президента .

Он считает, что Москва своими действиями угрожает демократии на всем европейском континенте, в частности, пытается лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу.

"В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров на поддержку Украины", - отметил Зеленский.

Президент пригласил представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы "собственными глазами увидеть последствия войны, которая продолжается".

"Ожидаю также и на возникновение личных контактов с новым итальянским руководством с целью дальнейшего развития плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса", - добавил Зеленский.