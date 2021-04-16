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Украина рассчитывает на поддержку Италии на фоне взыскания российский войск к границам, - Зеленский

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 14:46
Украина рассчитывает на поддержку Италии на фоне взыскания российский войск к границам, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина рассчитывает, что Италия выразит свою поддержку на фоне стягивания войск Российской Федерации к нашим границам. Мощную поддержку Украине, в частности, выразили страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликован на сайте президента.

Он считает, что Москва своими действиями угрожает демократии на всем европейском континенте, в частности, пытается лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу.

"В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров на поддержку Украины", - отметил Зеленский.

Президент пригласил представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы "собственными глазами увидеть последствия войны, которая продолжается".

"Ожидаю также и на возникновение личных контактов с новым итальянским руководством с целью дальнейшего развития плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса", - добавил Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

Напомним, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом во Франции. Он проводит переговоры с Макроном и Меркель из-за обострения вблизи украинских границ.

Как известно, вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

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