Україна розраховує на підтримку Італії на фоні стягнення російський військ до кордонів, - Зеленський

Україна розраховує, що Італія висловить свою підтримку на фоні стягнення військ Російської Федерації до наших кордонів. Потужну підтримку Україні, зокрема, висловили країни Євросоюзу, Британія, США та Канада.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опубліковано на сайті президента .

Він вважає, що Москва своїми діями загрожує демократії на всьому європейському континенті, зокрема, намагається позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю.

"У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України", - зазначив Зеленський.

Президент запросив представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб "на власні очі побачити наслідки війни, що триває".

"Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу", - додав Зеленський.