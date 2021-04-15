ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба: если активные боевые действия возобновятся, Украина получит военную помощь от партнеров

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 22:19
Кулеба: если активные боевые действия возобновятся, Украина получит военную помощь от партнеров Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия. Сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть".

"В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров", - сказал министр.

По его словам, эта помощь "существенно укрепит" обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.

Напомним, сегодня в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) тайно обсудили обострение на Донбассе. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация "контролируемая".

Ранее Кулеба на фоне стягивания российских войск к границам Украины заявил, что страна не боится России.

РБК-Украина писало, что близ восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Дмитрий Кулеба
NEWS
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса