Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе, - Зеленский

Расширения Россией военной агрессии против Украины может принести только новые страдания и проблемы всем на европейском континенте. Поэтому не в интересах стран Европы допустить новое нападение РФ на Украину.

Об этом в интервью La Repubblica сказал президент Украины Владимир Зеленский, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

Президент отметил, что на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тысяч военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", - подчеркнул Зеленский.