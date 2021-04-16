Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе, - Зеленский
Расширения Россией военной агрессии против Украины может принести только новые страдания и проблемы всем на европейском континенте. Поэтому не в интересах стран Европы допустить новое нападение РФ на Украину.
Об этом в интервью La Repubblica сказал президент Украины Владимир Зеленский, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.
Президент отметил, что на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тысяч военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.
"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула войска к границе в попытках спровоцировать Украину, чтобы запугать украинцев. По его мнению, это политическое и психологическое давление.
Сегодня стягивание российских войск и эскалация на Донбассе станет темой трехсторонних переговоров Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.