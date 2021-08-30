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Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020: скільки медалей вибороли українці

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Токіо, Понеділок 30 серпня 2021 13:49
Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020: скільки медалей вибороли українці Фото: Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020 (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна потрапила в п'ятірку лідерів на Паралімпійських іграх в Токіо. На рахунку збірної вже 12 золотих медалей.

Скільки медалей вибороли українці, в матеріалі РБК-Україна.

Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020: скільки медалей вибороли українці

Золото

  • Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди),
  • Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг),
  • Анна Стеценко (плавання),
  • Євген Богодайко (плавання),
  • Максим Крипак (плавання),
  • Михайло Сербін (плавання),
  • Денис Дубров (плавання),
  • Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину),
  • Роман Полянський (академічне веслування),
  • Марина Литовченко (настільний теніс),
  • Андрій Трусов (плавання).

Срібло

  • Антон Коль (плавання),
  • Артем Манько (фехтування на візках),
  • Олена Федота (фехтування на візках),
  • Максим Крипак (плавання),
  • Олексій Вірченко (плавання),
  • Єлизавета Мерешко (плавання),
  • Владислав Білий (легка атлетика, метання списа),
  • Сергій Кліпперт (плавання),
  • Катерина Денисенко (плавання),
  • Андрій Трусов (плавання, дві срібні нагороди),
  • Кирило Гаращенко (плавання),
  • Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави),
  • Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра),
  • Ірина Гусєва (дзюдо),
  • Віктор Смирнов (плавання),
  • Наталія Морквич (фехтування на візках),
  • Денис Остапченко (плавання),
  • Наталія Олійник (пауерліфтинг),
  • Ілля Яременко (плавання),
  • Анастасія Мисник (штовхання ядра),
  • Віктор Дідух (настільний теніс),
  • Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці).

Бронза

  • Євгенія Бреус (фехтування на візках),
  • Анна Гонтар (плавання),
  • Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину),
  • Єгор Дементьєв (велоспорт),
  • Юлія Іваницька (дзюдо),
  • Наталія Ніколайчик (дзюдо),
  • Іван Май (настільний теніс),
  • Максим Ніколенко (настільний теніс),
  • Руфат Магомедов (дзюдо),
  • Олександр Назаренко (дзюдо),
  • Максим Веракса (плавання),
  • Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці).
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