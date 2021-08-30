Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020: скільки медалей вибороли українці
Фото: Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020 (GettyImages)
Україна потрапила в п'ятірку лідерів на Паралімпійських іграх в Токіо. На рахунку збірної вже 12 золотих медалей.
Скільки медалей вибороли українці, в матеріалі РБК-Україна.
Золото
- Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди),
- Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг),
- Анна Стеценко (плавання),
- Євген Богодайко (плавання),
- Максим Крипак (плавання),
- Михайло Сербін (плавання),
- Денис Дубров (плавання),
- Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину),
- Роман Полянський (академічне веслування),
- Марина Литовченко (настільний теніс),
- Андрій Трусов (плавання).
Срібло
- Антон Коль (плавання),
- Артем Манько (фехтування на візках),
- Олена Федота (фехтування на візках),
- Максим Крипак (плавання),
- Олексій Вірченко (плавання),
- Єлизавета Мерешко (плавання),
- Владислав Білий (легка атлетика, метання списа),
- Сергій Кліпперт (плавання),
- Катерина Денисенко (плавання),
- Андрій Трусов (плавання, дві срібні нагороди),
- Кирило Гаращенко (плавання),
- Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави),
- Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра),
- Ірина Гусєва (дзюдо),
- Віктор Смирнов (плавання),
- Наталія Морквич (фехтування на візках),
- Денис Остапченко (плавання),
- Наталія Олійник (пауерліфтинг),
- Ілля Яременко (плавання),
- Анастасія Мисник (штовхання ядра),
- Віктор Дідух (настільний теніс),
- Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці).
Бронза
- Євгенія Бреус (фехтування на візках),
- Анна Гонтар (плавання),
- Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину),
- Єгор Дементьєв (велоспорт),
- Юлія Іваницька (дзюдо),
- Наталія Ніколайчик (дзюдо),
- Іван Май (настільний теніс),
- Максим Ніколенко (настільний теніс),
- Руфат Магомедов (дзюдо),
- Олександр Назаренко (дзюдо),
- Максим Веракса (плавання),
- Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці).