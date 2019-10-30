Украина пройдет отопительный сезон даже без транзита газа, - "Нафтогаз"

Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019-2020 даже без транзита газа из Российской Федерации в страны Евросоюза. Об этом на брифинге заявил первый замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина готова пройти отопительный сезон независимо от погодных условий с ситуации с транзитом природного газа.

"Группа "Нафтогаз" при участии оператора ГТС и "Укртрансгаза" неоднократно проводила учения, на которых моделировались разные сценарии погодных условий, и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает устойчивое прохождение отопительного сезона", - отметил Перелома.

Также сообщается, что в ПХГ закачано 21,7 млрд кубометров газа, что почти на 5 млрд кубометров больше прошлогоднего показателя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине отопительный период начался во всех регионах. В то же время жилой фонд оставался не подключен к отоплению в 8 областях.

Отметим, вчера у президента России Владимира Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной.