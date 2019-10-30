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В Украине две области остаются неподключенными к отоплению

Новости » Общество    30.10.2019 - 10:57
В Украине две области остаются неподключенными к отоплению
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К отоплению не подключены Львовская и Херсонская области

По состоянию на среду, 30 октября, неподключенными к отоплению остаются жилые объекты в двух областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

По данным министерства, по состоянию на сегодня в Украине к отоплению подключены 64,7% объектов социальной сферы, а именно менее половины объектов в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской, Киевской, Херсонской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Кроме того, к отоплению были подключены 56,9% жилых домов Украины. Больше всего жилых домов подключены к отоплению в Винницкой, Закарпатской, Донецкой и Черновицкой областях.

Однако, по состоянию на сегодня жилые объекты во Львовской и Херсонской областях остаются неподключенными к отоплению.

В Украине две области остаются неподключенными к отоплению

Мінрегіон

Напомним, ранее сообщалось, что в 18 областях Украины начался отопительный сезон. По состоянию на 29 октября неподключенными к отоплению жилые дома были в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях.

Также РБК-Украина писало, что с 29 октября должно начаться отопления жилого фонда во Львове. В местном горсовете заявляли, что при потеплении градус тепла будет уменьшен.

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