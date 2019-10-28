ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине отопительный период начался во всех регионах

Новости » Общество    28.10.2019 - 10:07
В Украине отопительный период начался во всех регионах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жилой фонд не подключен к отоплению в 8 областях

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что отопительный сезон стартовал во всех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что по состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Ивано-Франковская - 80%, Ровенская - 24,8%, Хмельницкая - 4,9%, Житомирская - 41,2%, Винницкая -60,9%, Киевская - 6,2%, Киев - 42,8%, Черниговская - 20,1%, Кировоградская - 43%, Николаевская - 6,2%, Днепропетровская - 33%, Полтавская - 0,3%, Сумская - 22,7%, Харьковская - 57,8%, Донецкая - 40,1%, Луганская - 9,8%, Запорожская - 4,7%.

Напомним, 25 октября сообщалось, что отопительный сезон начат в 23 областях Украины. При этом жилые дома начали подключать к теплоносителями в 13 областях.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за срыва отопительного сезона мэр города Новый роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке.

Названы сроки начала отопительного сезона в Одессе Отопительный сезон начался в 23 областях Украины
Новости Украины Украинаотопительный сезон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь