В Украине отопительный период начался во всех регионах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жилой фонд не подключен к отоплению в 8 областях

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что отопительный сезон стартовал во всех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что по состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Ивано-Франковская - 80%, Ровенская - 24,8%, Хмельницкая - 4,9%, Житомирская - 41,2%, Винницкая -60,9%, Киевская - 6,2%, Киев - 42,8%, Черниговская - 20,1%, Кировоградская - 43%, Николаевская - 6,2%, Днепропетровская - 33%, Полтавская - 0,3%, Сумская - 22,7%, Харьковская - 57,8%, Донецкая - 40,1%, Луганская - 9,8%, Запорожская - 4,7%.

Напомним, 25 октября сообщалось, что отопительный сезон начат в 23 областях Украины. При этом жилые дома начали подключать к теплоносителями в 13 областях.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за срыва отопительного сезона мэр города Новый роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке.