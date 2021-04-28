Украина проводит реформы не для МВФ, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проводит реформы не для Международного валютного фонда. Это делается, в первую очередь, для самой страны.
Такое мнение Кулеба выразил в эфире программы BBC HARDtalk
Он отметил, что проведение реформ в Украине необходимо.
"Со всем моим уважением к МВФ, мы делаем это (реформы, - ред.) не для МВФ, мы делаем это для нашей страны, потому что мы будем жить здесь, не должностные лица МВФ", - сказал Кулеба, добавив, что Украина действительно должна делать больше в вопросах реформирования страны.
Ранее сообщалось, что Украина сможет рассчитывать на получение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе Stand By не ранее сентября 2021 года.
Напомним, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.
В то же время, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в МВФ пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.