Жизнь без МВФ: в НБУ спрогнозировали последствия отказа от сотрудничества с фондом

Отказ украинской власти от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) вероятнее всего приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы. Курс гривны будет падать, а цены расти.

"Правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, инфляция ускорится", - добавил он.

По его словам, за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить "суверенную экономическую политику" Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку регулятор будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

"Относительно того, что якобы требования МВФ не отвечают национальным интересам Украины. Спросите украинцев, нужны ли им борьба с коррупцией, честные суды и Нацбанк, который обеспечивает низкую и стабильную инфляцию. Уверен, что ответ будет утвердительным", - подчеркнул Сологуб.