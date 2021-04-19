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Минфин ждет транш кредита МВФ не раньше сентября

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 14:38
Минфин ждет транш кредита МВФ не раньше сентября Фото: Марченко ждет кредит МВФ не раньше осени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина сможет рассчитывать на получение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе Stand By не ранее сентября 2021 года. Сейчас идет согласование условий.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию lb.ua.

Как отметил министр, сентябрь - "это хороший вариант, к которому мы идем".

"Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", - добавил он.

По его словам, сейчас идет обсуждение обязательств, которые готова на себя взять Украина. При этом эти формулировки "еще четко не выкристаллизованы", а работа над текстом нового Меморандума еще не начиналась.

"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - сообщил Марченко.

Напомним, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.

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