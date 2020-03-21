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Украина проведет телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 14:49
Украина проведет телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Предварительно, телемост запланирован на вторник

Украина и Китая проведут прямой телемост для обсуждения вопросов противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, во время телемоста китайские врачи поделятся своим опытом с украинскими медработниками и вирусологами.

"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник", - написал Шмыгаль.

Отметим, по состоянию на утро 21 марта в Украине официально подтвержден 41 случай коронавируса. Всего COVID-19 был зафиксирован в 10 регионах - Черновицкой (25 случаев, 1 летальный, 1 выздоровление), Житомирская (2 случая, 1 летальный), Киевской (3), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2, 1 летальный), Львовской (1), Тернопольской (1), Харьковская (1) областях и 3 случая в Киеве.

Также сообщалось, что в Китае за минувший день снова возросло число заболевших коронавирусом людей после того, как китайские студенты были эвакуированы из Европы и США. В стране зафиксировали 41 новый случай заболевания коронавирусом. При этом в стране уже третий день подряд не было ни одного случая заболевания, переданного на месте.

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