Минздрав не зафиксировал новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине коронавирус выявили у 41 человека

Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро 21 марта не выявило новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

Сообщается, что по состоянию на 10:00 21 марта в Украине официально подтвержден 41 случай COVID-19.

"По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев", - говорится в сообщении.

Коронавирус был выявлен в 9 областях и Киеве:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления);

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);

Киевская область - 3 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Днепропетровская область - 2 случая;

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный);

Львовская область -1 случай;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 1 случай;

м. Киев - 3 случая.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области госпитализированы или находятся в самоизоляции 44 человека с подозрением на коронавирус. Ожидаются результаты анализов из Киева.

Также сообщалось, что в Черновицкой области просят правительство ввести в регионе чрезвычайное положение. С соответствующей просьбой к руководству страны обратился мэр Черновцов Алексей Каспрук после того, как 20 марта в области подтвердили 10 новых случаев заболевания. Всего в регионе 25 человек заразились коронавирусом.