В Китае возросло количество заболевших коронавирусом после эвакуации людей из-за рубежа

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Рост количества заболевших произошел из-за возвращения китайских студентов домой из Европы и США

В Китае за минувший день снова возросло число заболевших коронавирусом людей после того, как китайские студенты были эвакуированы из Европы и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным местных властей, в стране зафиксировали 41 новый случай заболевания коронавирусом. Отмечается, что люди подхватили болезнь вне территории Китая. При этом сообщается, что в стране уже третий день подряд не было ни одного случая заболевания, переданного на месте.

"Пекин и Шанхай были основными пунктами въезда для репатриантов, многие из которых являются студентами, обучающимися за рубежом. Они вернулись после того, как многие общежития в Соединенных Штатах и ​​Европе закрылись, чтобы остановить быстро растущий уровень заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Колумбия объявила карантин из-за коронавируса. Жители страны должны самоизолироваться на 19 дней.

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 275 тысяч человек. Умерли от коронавируса в мире более 11 тысяч человек.

Также сообщалось, что в мире разрабатывают около 20 вакцин против коронавируса. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент начинаются клинические испытания вакцин.