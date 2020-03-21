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Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 14:28
Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Мужчина возил туристов в Австрию

Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина, который возил туристов в Австрию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Как отмечается, уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19, причастности к организованной перевозки группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

Также силовики установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

"Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними о цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина в Украине.

Также напомним, ранее силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус. Злоумышленник продавал в интернете несертифицированные тесты за 750 гривен.

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