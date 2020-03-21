Україна проведе телеміст з Китаєм з питань боротьби з коронавірусом

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Попередньо, телеміст запланований на вівторок

Україна і Китаю проведуть прямий телеміст для обговорення питань протидії поширенню коронавіруса. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

За його словами, під час телемосту китайські лікарі поділяться своїм досвідом з українськими медпрацівниками і вирусологами.

"Китай люб'язно погодився в ці безперечно тяжкі для всього світу часи зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками і вирусологами. Телеміст орієнтовно відбудеться в найближчий вівторок", - написав Шмигаль.

Зазначимо, станом на ранок 21 березня в Україні офіційно підтверджено 41 випадок коронавіруса. Всього COVID-19 був зафіксований у 10 регіонах - Чернівецькій (25 випадків, 1 летальний, 1 одужання), Житомирська (2 випадки, 1 летальний), Київській (3), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2, 1 летальний), Львівській (1), Тернопільській (1), Харківська (1) областях та 3 випадки у Києві.

Також повідомлялося, що у Китаї за минулий день знову зросла кількість хворих коронавірусом людей після того, як китайські студенти були евакуйовані з Європи і США. У країні зафіксували 41 новий випадок захворювання коронавірусом. При цьому в країні вже третій день поспіль не було ні одного випадку захворювання, переданого на місці.