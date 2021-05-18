Украина проведет первую выплату по ВВП-варрантам

Украина 31 мая 2021 года осуществит первую выплату по государственным деривативам - ВВП-варрантами , выпущенными в 2015 году. Выплата будет осуществлена в отношении 2019 отчетного года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов ( Минфина ).

Как отмечается в сообщении, на основании расчетов, проведенных по состоянию на 30 апреля 2021 года в соответствии с условиями государственных деривативов, сумма выплаты, подлежащая уплате, составляет 40,750 млн долларов.

По данным Минфина, непогашенная условная сумма государственных деривативов составляет 3,239 млрд долларов. Таким образом, держатели получат выплату в размере 12,58 долларов за каждую 1 тысячу долларов условной суммы государственных деривативов, которые им принадлежат.