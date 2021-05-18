Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами

Україна 31 травня 2021 року здійснить першу виплату за державними деривативами - ВВП-варантами , випущеними у 2015 році. Виплату буде здійснено стосовно 2019 звітного року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів ( Мінфіну ).

Як зазначається в повідомленні, на підставі розрахунків, проведених станом на 30 квітня 2021 року відповідно до умов державних деривативів, сума виплати, що підлягає сплаті, становить 40,750 млн доларів.

За даними Мінфіну, непогашена умовна сума державних деривативів становить 3,239 млрд доларів. Таким чином, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 доларів за кожну 1 тисячу доларів умовної суми державних деривативів, які їм належать.