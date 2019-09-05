В НБУ прокомментировали досрочный выкуп ВВП-варрантов

Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Для решения необходимо провести расчеты

Для решения о выкупе или обмене ВВП-варрантов, выпущенных при реструктуризаии долга Украины в 2015 году, необходим комплексный подход. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

Чурий напомнил, что в случае значительного роста экономики Украины необходимо будет выплатить по варрантам значительные суммы.

"Но также надо понимать, что Украина уже сэкономила проценты, потому что мы не платим проценты по сумме 3,2 млрд долларов, которые были конвертированы в варранты", - сказал он и добавил, что поэтому "этот вопрос необходимо решать в комплексе".

Прес-брифінг щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики Опубліковано Національний банк України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, котировки ВВП-варрантов Украины, которые были выпущены в ходе реструктуризации странового долга в конце 2015 года, в начале сентября выросли до исторического максимума - 92,4% от номинала. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на 3,24 млрд долларов, около 9 млрд долларов.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. По условиям операции, выплаты по варрантам состоятся не раньше 2021 года и только в случае, если украинский ВВП вырастет на 35% - до 125,4 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство хотело бы видеть в Украине рост ВВП минимум на 5-7% в год, чтобы понемногу приближаться к развитым странам.