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Украина просит США, Австралию и Британию предоставить информацию об авиакатастрофе

Новости » Политика     10.01.2020 - 16:46
Украина просит США, Австралию и Британию предоставить информацию об авиакатастрофе
Фото: генпрокурор Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Украина просит предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию

Офис Генерального прокурора Украины просит Канаду, США, Австралию и Великобританию предоставить информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Украина просит предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Напомним, Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Ранее посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.

Сегодня Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о ракетном обстреле самолета МАУ.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - отметил Зеленский.

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