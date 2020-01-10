ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране

Новости » Политика     10.01.2020 - 13:15
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский встретился с представителями посольства США

Посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности с временно поверенной Кристиной Квин.

"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США", - отметил Пристайко.

США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране

Напомним, сегодня Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о ракетном обстреле самолета МАУ.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - отметил Зеленский.

Ранее также стало известно, что разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета МАУ. Разведка США убеждена, что иранский радар распознал украинский самолет как цель, после чего по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух".

Появилось видео с черным ящиком самолета МАУ Иран назвал сроки расследования авиакатастрофы МАУ
Новости Украины Владимир ЗеленскийМеждународные авиалинии УкраиныСоединенные Штаты АмерикиИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь