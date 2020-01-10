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Україна просить США, Австралію і Британію надати інформацію про авіакатастрофу

Новини » Політика     10.01.2020 - 16:46
Україна просить США, Австралію і Британію надати інформацію про авіакатастрофу
Фото: генпрокурор Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Україна просить надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню

Офіс Генерального прокурора України просить Канаду, США, Австралію і Великобританію надати інформацію про обставини авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Україна просить надати наявну у них інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінальної виробництва за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Раніше посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані по авіакатастрофі в Ірані. Передбачається, що американська сторона могла передати відомості про те, що український Boeing був збитий ракетою.

Сьогодні Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про ракетний обстріл літака МАУ.

"З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - перш за все уряди США, Канади і Великобританії - надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин", - зазначив Зеленський.

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