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Украина прошла тест, но нужно больше оружия и срочно, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина прошла тест на использование американских передовых вооружений. Но нуждается в большем количестве и срочных поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для The Wall Street Journal.

По его словам, высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме.

"Война идет мрачно... Нам нужно больше (оружия, - ред.) Нам нужно срочно", - отметил он.

Отметим, первоначально США поставили Украине всего четыре системы HIMARS.

"Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", - подчеркнул Резников.

Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.

"Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше - 150. И мы доберемся туда", - отметил министр.

Помимо дальнобойного оружия, Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее стало известно, что США поставят Украине еще четыре системы HIMARS.

Кроме того, в пакет военной помощи на 400 млн долларов войдут дальнобойные снаряды для 155-мм артиллерии.

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Соединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВойна России против Украины