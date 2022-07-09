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Байден утвердил новую помощь Украине на 400 млн долларов: что получим

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Вашингтон, Суббота 09 июля 2022 00:52
Байден утвердил новую помощь Украине на 400 млн долларов: что получим Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В новый пакет военной помощи включены четыре ракетные системы HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, три тактических машины для эвакуации оборудования, боеприпасы к 155-мм артиллерийским орудиям, подрывные боеприпасы, противобатарейные системы, а также запчасти к уже имеющейся в Украине технике и другое оборудование.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина уже получила 9 систем HIMARS, но для серьезного контрнаступления украинские военные нуждаются еще в нескольких десятках.

В начале июля США выделили пакет военной помощи на 820 млн долларов, в который среди прочего вошли две передовые системы противовоздушной обороны NASAMS.

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