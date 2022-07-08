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Украина получит новые дальнобойные боеприпасы высокой точности, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 08 июля 2022 23:04
Украина получит новые дальнобойные боеприпасы высокой точности, - Пентагон Фото: Украина получит улучшенные боеприпасы для западной артиллерии (facebook com  GeneralStaff ua)
Автор: Александр Мороз

Новый пакет американской военной помощи на 400 млн долларов для Украины включает передачу боеприпасов высокой точности и повышенной дальнобойности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отметим, пакет состоит из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, а также тысячи боеприпасов к гаубицам.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, эти снаряды являются "новым типом" 155-мм боеприпасов для гаубиц, которые были поставлены в Украину ранее. Речь идет о гаубицах M777.

При этом он отказался раскрыть название снарядов из соображения безопасности. Но уточнил, что они повысят способность Украины наносить удары по российским военным объектам.

Газета The New York Times отмечает, что это могут быть снаряды M982 Excalibur, которые наводятся по GPS, бьют на 40 км с допустимым отклонением на 1,8 м, или M1156 тоже с наведением по GPS, но с отклонением до 15 м на расстоянии 27-28 км.

Представитель Пентагона также отметил, что точность будет более высокой, чем у стандартных снарядов, которые на сегодня применяют Вооруженные силы Украины. Предполагается, что они будут расходоваться с меньшей скоростью, чем 5000-6000 стандартных артиллерийских боеприпасов в день.

"Украинцы просили о большей точности, и HIMARS - не предел того, что США могут предоставить им в плане точности", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в новом пакете помощи от США также получит тактические машины и противобатарейные системы.

А в Пентагоне отметили, что рассматривают обеспечение поставками оружия на годы вперед.

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