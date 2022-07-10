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Україна пройшла тест, але треба більше зброї і терміново, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна пройшла тест на використання американських передових озброєнь. Але потребує більшої кількості і термінових поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для The Wall Street Journal.

За його словами, високомобільні артилерійські реактивні системи HIMARS змінили правила гри, дозволивши Україні атакувати російські сили в Ізюмі.

"Війна йде похмуро... Нам потрібно більше (зброї, - ред.), нам потрібно терміново", - зазначив він.

Відзначимо, спочатку США поставили Україні лише чотири системи HIMARS.

"Нам треба було їх переконати, пред'явити їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", - підкреслив Резніков.

Він також додав, що Україна потребує озброєнь, які битимуть на великі відстані.

"Росіяни використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось подалі - 150. І ми доберемося туди", - зазначив міністр.

Крім далекобійної зброї, Резніков наполягає на поставках броньованих машин, танків і безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США поставлять Україні ще чотири системи HIMARS.

Крім того, до пакету військової допомоги на 400 млн доларів увійдуть далекобійні снаряди для 155-мм артилерії.

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Сполучені Штати АмерикиОлексій РезніковВійна Росії проти України