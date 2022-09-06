Украина продолжит требовать признания РФ страной-спонсором терроризма, несмотря на заявление США

Украина продолжит работать над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что сейчас администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не будет принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем на самом деле она является", - сказал он.

Кулеба отметил, что начиная с 24-го февраля Украине неоднократно отказывали в ее просьбах, а затем решения принимались. По его словам, это касалось как оружия, так и санкций.

Министр иностранных дел убежден, что работа с США в этом направлении продолжится.

"Мы не отступим и будем настаивать на своем. Потому что это было бы действительно правильным решением", сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что внесение России в список государств-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины и задержать экспорт продовольствия.

Кулеба же привел пример Ирана, который находится в списке государств-террористов, но с ним ведут переговоры как США, так и ЕС

"Как видите, одно другому не мешает", - добавил Кулеба.