Белый дом окончательно решил не включать РФ в страны-спонсоры терроризма
США не считают эффективную предложение внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.
"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", - говорится в заявлении.
Также там пояснили, что такое решение могло бы побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.
"Мы уже ввели суровые последствия, которые были бы наложены из-за признания России государством-спонсором терроризма", - подытожили в Белом доме.
Напомним, что ранее Байден выступил против признание России страной-спонсором терроризма.
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