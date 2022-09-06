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Белый дом окончательно решил не включать РФ в страны-спонсоры терроризма

Новина українською →
США, Вторник 06 сентября 2022 20:10
Белый дом окончательно решил не включать РФ в страны-спонсоры терроризма Фото: Белый дом окончательно решил не включать РФ в страны-спонсоры терроризма (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США не считают эффективную предложение внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", - говорится в заявлении.

Также там пояснили, что такое решение могло бы побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

"Мы уже ввели суровые последствия, которые были бы наложены из-за признания России государством-спонсором терроризма", - подытожили в Белом доме.

Напомним, что ранее Байден выступил против признание России страной-спонсором терроризма.

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