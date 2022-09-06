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Україна продовжить вимагати визнання РФ країною-спонсором тероризму, попри заяву США

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Вівторок 06 вересня 2022 21:16
Україна продовжить вимагати визнання РФ країною-спонсором тероризму, попри заяву США Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна продовжить працювати над тим, аби Росію було визнано державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати визнання Росії державою-спонсором тероризму. Те, що зараз адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не буде ухвалене. Ми працюватимемо над тим, щоб Росію визнали тим, ким насправді вона є", - сказав він.

Кулеба зазначив, що починаючи з 24-го лютого Україне неодноразово відмовляли у її проханнях, а потім рішення ухвалювалися. За його словами, це стосувалося як зброї, так і санкцій.

Міністр закордонних справ переконаний, що робота з США в цьому напрямку продовжиться.

"Ми не відступимо і будемо наполягати на своєму. Бо це було б дійсно правильним рішенням", сказав він.

Раніше у Білому домі заявили, що внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України та затримати експорт продовольства.

Кулеба ж навів приклад Ірану, який перебуває у списку держав-терористів, але з ним ведуть переговори як США, так і ЄС

"Як бачите, одне іншому не заважає", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

Окрім того, президент США Джо Байден виступив проти визнання РФ країною-спонсором тероризму.

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