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Україна продовжить підготовку до запуску експорту після удару по Одеському порту

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Одеса, Субота 23 липня 2022 15:45
Україна продовжить підготовку до запуску експорту після удару по Одеському порту Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, незважаючи на сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, сьогоднішній ракетний удар в черговий раз показав світу справжні наміри Росії. Саме тому українська сторона підписувала угоду про "зерновий коридор" з ООН і Туреччиною, а не безпосередньо з Росією.

"В останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою ціллю ворога. Кожен день десятки ракет направляються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш опір", - зазначив він і додав, що залізничники, автодорожники і портовики працюють щодня в умовах військової агресії.

Він також додав, що незважаючи на удар, триває технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції з українських портів.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Одеський порт крилатими ракетами. Відомо, що на його території знаходилося зерно, підготовлене для експорту. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря, загалом їх було чотири, дві вдалося збити.

МЗС України назвав сьогоднішню атаку плювком президента Росії Володимира Путіна в обличчя ООН і Туреччини.

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Одеса Олександр Кубраков
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