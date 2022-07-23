Україна продовжить підготовку до запуску експорту після удару по Одеському порту

Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, незважаючи на сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, сьогоднішній ракетний удар в черговий раз показав світу справжні наміри Росії. Саме тому українська сторона підписувала угоду про "зерновий коридор" з ООН і Туреччиною, а не безпосередньо з Росією.

"В останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою ціллю ворога. Кожен день десятки ракет направляються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш опір", - зазначив він і додав, що залізничники, автодорожники і портовики працюють щодня в умовах військової агресії.

Він також додав, що незважаючи на удар, триває технічна підготовка до запуску експорту аграрної продукції з українських портів.