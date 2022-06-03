Украина продолжит добиваться санкций против патриарха Кирилла, - МИД

"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность", - отметил Николенко.

По словам пресс-секретаря МИД, Украина уже подготовила санкционный список, в который попали более 12 тысяч олигархов, чиновников, пропагандистов и военных преступников России.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем тем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", - добавил Николенко.

Российский режим, как отметил пресс-секретарь МИД, должен понести ответственность из-за развязанной войны против Украины.