Україна продовжить добиватися санкцій проти патріарха Кирила, - МЗС

Патріарх Кирило, який підтримує війну проти України, так й не потрапив до шостого пакета санкцій ЄС проти Росії. Україна й надалі працюватиме над тим, аби проти нього в майбутньому були введенні обмеження.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку", - відзначив Ніколенко.
За словами прессекретаря МЗС, Україна вже підготувала санкційний список, до якого потрапили більше 12 тисяч олігархів, посадовців, пропагандистів й воєнних злочинців Росії.
"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України", - додав Ніколенко.
Російський режим, як зауважив прессекретар МЗС, повинен понести відповідальність через розв'язану війну проти України.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці шостого пакета санкцій ЄС проти Росії, який було сьогодні прийнято.
Через позицію Угорщини, до списку обмежень не потрапив патріарх Кирило. За словами голови дипломатії Жозепа Борреля, релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку війни проти України.
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