Україна продовжить добиватися санкцій проти патріарха Кирила, - МЗС

"Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку", - відзначив Ніколенко.

За словами прессекретаря МЗС, Україна вже підготувала санкційний список, до якого потрапили більше 12 тисяч олігархів, посадовців, пропагандистів й воєнних злочинців Росії.

"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України", - додав Ніколенко.

Російський режим, як зауважив прессекретар МЗС, повинен понести відповідальність через розв'язану війну проти України.