ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии, - СМИ

Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.

"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла, - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в конечном итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.

Также информацию о том, что санкции против главы Московского патриархата исключили из шестого пакета подтвердил журналист Рикард Йозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine