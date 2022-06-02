ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии, - СМИ

Новина українською →
Брюссель, Четверг 02 июня 2022 17:30
ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии, - СМИ Фото: ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз не будет вводить персональные санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета. Причиной стала позиция Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.

"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла, - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в конечном итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.

Также информацию о том, что санкции против главы Московского патриархата исключили из шестого пакета подтвердил журналист Рикард Йозвяк.

Напомним, что по словам Йозвяка, послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. Его должны объявить завтра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патриарх Кирилл Российская Федерация Санкции против России Венгрия
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине