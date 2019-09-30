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Украина продолжает закачивать газ на зиму максимальными темпами

Новости » Экономика    30.09.2019 - 14:29
Украина продолжает закачивать газ на зиму максимальными темпами
Фото: ПХГ (УНИАН)

Украина ежедневно импортирует из Европы 69,1 млн кубометров газа

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 30 сентября достигли 20,37 млрд кубометров. Об этом сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По данным директора компании, Украина ежесуточно импортирует 69,2 млн кубометров газа.

"По состоянию на 30.09.2019 в ПХГ уже 20,37 млрд куб. м газа. Импорт идет в максимальных объемах 69,2 млн куб м в сутки. Двигаемся дальше. Подготовка к зиме идет по плану", - написал он.

Украина продолжает закачивать газ на зиму максимальными темпами

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 26 сентября достигли 20,1 млрд кубометров. Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии - 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.

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