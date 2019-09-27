Украина увеличила импорт газа из ЕС на 50%

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Украина почти четыре года не покупает российский газ

За межсезонный период с мая по сентябрь "Укртрансгаз" протранспортировал из стран Европейского союза 8,7 млрд куб м газа, что на 3 млрд куб м, или 53% больше, чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в "Укртрансгазе", такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в ПХГ 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения Украиной отопительного сезона 2019/2020.

"По состоянию на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС", - говорится в сообщении.

utg.ua

Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии - 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши - 1,1 млрд куб. м (+120%).

Как отметили в пресс-службе, в рамках подготовки ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020 "Укртрансгаз" проводит модернизацию соответствующих объектов.

В частности, завершается капитальный ремонт КС "Комарно", в результате которого удастся создать дополнительную гарантированную мощность для импорта природного газа из Польши.

Также ведется подготовительная работа по созданию новой и расширению существующей мощности для импорта из Румынии и Словакии соответственно.

Кроме того, проведенная реконструкция 5 компрессорных станций дала возможность организовать реверсную схему поставок в том числе импортируемого газа для потребителей в восточных и южных регионах Украины.

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 26 сентября достигли 20,1 млрд кубометров.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.