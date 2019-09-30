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Україна продовжує закачувати газ на зиму максимальними темпами

Новини » Економіка    30.09.2019 - 14:29
Україна продовжує закачувати газ на зиму максимальними темпами
Фото: ПСГ (УНІАН)

Україна щодня імпортує з Європи 69,1 млн кубометрів газу

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 30 вересня досягли 20,37 млрд кубометрів. Про це повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

За даними директора компанії, Україна щодоби імпортує 69,2 млн кубометрів газу.

"Станом на 30.09.2019 у ПХГ вже 20,37 млрд куб. м газу. Імпорт триває у максимальних обсягах 69,2 млн куб м на добу. Рухаємось далі. Підготовка до зими йде за планом", - написав він.

Україна продовжує закачувати газ на зиму максимальними темпами

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 26 вересня досягли 20,1 млрд кубометрів. Всього з початку 2019 року імпорт в Україну склав 11,2 млрд куб. м газу, а саме зі Словаччини було протранспортовано 7 млрд куб. м (+43%), з Угорщини - 3,1 млрд куб. м (+29%), з Польщі – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.

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