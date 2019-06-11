Украина призывает усилить санкции против РФ из-за задержания крымских татар

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МИД Украины призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию

Министерство иностранных дел Украины призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации. Об этом говорится в заявлении МИД.

Новыми карательными акциями на оккупированном полуострове в отношении крымских татар, заявляет МИД, Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном суде ООН.

МИД призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и Севастополь.

В заявлении говорится, что РФ должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018. А также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Сегодня стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров

Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.