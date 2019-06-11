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Україна закликає посилити санкції проти РФ через затримання кримських татар

Новини » Політика    11.06.2019 - 19:15
Україна закликає посилити санкції проти РФ через затримання кримських татар
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МЗС України закликає посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію

Міністерство закордонних справ України закликає посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України і прискорення деокупації. Про це йдеться в заяві МЗС.

Новими каральними акціями на окупованому півострові щодо кримських татар, заявляє МЗС, Росія фактично реагує на слухання, що проходять зараз у Міжнародному суді ООН.

МЗС закликає посилити політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України і прискорення деокупації АР Крим і Севастополь.

У заяві сказано, що РФ повинна виконати в повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 і 22 грудня 2018. А також наказ Міжнародного суду ООН щодо заходів в рамках позову проти РФ про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, 10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Сьогодні стало відомо, що підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під варту до 5 серпня затриманих 10 червня кримських татар. Зокрема, арештовані Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Ризі Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халілов і Ельдар Кантимиров

Всі вони підозрюються російськими окупантами в причетності до організації "Хізб-ут-Тахрір", дозволеної в Україні.

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