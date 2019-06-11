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"Суд" в Крыму отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар

Новости » Общество    11.06.2019 - 17:41
"Суд" в Крыму отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар
Фото (facebook com crimeansolidarity)

Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров будут находиться под арестом до 5 августа

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения последним двум из восьми крымских татар, которых задержали 10 июня после обысков. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров будут находиться под арестом в СИЗО до 5 августа.

"Все доводы защиты, которые были предложены суду: все характеризующие материалы, которые давали суду возможность избрать моему подзащитному иную, более мягкую меру пресечения, не были приняты судом", - пояснил адвокат Халилова Рефат Юнус.

Отметим, что, несмотря на возражения и ходатайства защиты, заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Халилов обвиняется ФСБ в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Кантимиров - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Сегодня стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа шестерых из восьми задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов и Айдер Джеппаров. Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.

Посольство США в Украине призвало российские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар.

Посольство США призвало Россию прекратить аресты крымских татар "Суд" в Крыму отправил в СИЗО шестерых задержанных ФСБ РФ крымских татар
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