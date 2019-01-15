Украина призывает международных партнеров ввести азовский пакет санкций против РФ

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина требует от РФ немедленного освобождения военнопленных моряков

Украина призывает международных партнеров ввести азовский пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что сегодня, 15 января, в Москве в закрытом режиме проходят судилища над украинскими моряками, которые признали себя военнопленными.

"В закрытом - потому что Кремль пытается скрыть свои преступления, военную провокацию против украинских экипажей на Азове и захват пленных", - написала Геращенко, добавив, что Кремль стремится представить военную вооруженную агрессию в Азовском море как мелкий инцидент.

"Украина обращается к странам-партнерам ввести азовский пакет санкций против РФ. Мы требуем от РФ немедленного и без всяких предпосылок освобождения наших военнопленных моряков", - написала она.

Сегодня в Москве в закрытом режиме проходят судилища над украинскими моряками. В закрытом - потому что Кремль пытается... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 15 января 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года Российская Федерация атаковала украинские корабли в Керченском проливе. Вследствие агрессии РФ в плен было захвачено три украинских судна и 24 моряки, которых сейчас в РФ обвиняют в незаконном пересечении границы.

В РФ сегодня проходит судебное заседание относительно продления ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам, они отказались давать показания в суде.

Как писало РБК-Украина, на заседание суда в Москве по поводу украинских моряков, приехали дипломаты из Латвии, ЕС, США, Великобритании, других стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании.