Україна закликає міжнародних партнерів ввести азовський пакет санкцій проти РФ

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна вимагає від РФ негайного звільнення військовополонених моряків

Україна закликає міжнародних партнерів ввести азовський пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що сьогодні, 15 січня, в Москві в закритому режимі відбуваються судилища над українськими моряками, які визнали себе військовополоненими.

"В закритому - бо Кремль намагається приховати свої злочини, військову провокацію проти українських екіпажів в Азові і захоплення полонених", - написала Геращенко, додавши, що Кремль прагне подати військову збройну агресію в Азовському морі як дрібний інцидент.

"Україна звертається до країн-партнерів ввести азовський пакет санкцій проти РФ. Ми вимагаємо від РФ негайного і без всяких передумов звільнення наших військовополонених моряків", - написала вона.

Сьогодні в Москві в закритому режимі відбуваються судилища над українськими моряками. В закритому- бо Кремль намагається... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 15 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у листопаді 2018 року Російська Федерація атакувала українські кораблі в Керченській протоці. Внаслідок агресії РФ у полон було захоплено три українські судна та 24 моряки, яких наразі у РФ звинувачують у незаконному перетині кордону.

У РФ сьогодні проходить судове засідання щодо продовження арешту затриманим в Керченській протоці українським морякам, вони відмовилися давати свідчення в суді.

Як писало РБК-Україна, на засідання суду у Москві щодо українських моряків, приїхали дипломати з Латвії, ЄС, США, Великої Британії, інших країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії.